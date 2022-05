Bei einer Schwerpunktaktion auf Baustellen in Nürnberg, Fürth und Erlangen hat der Zoll Nürnberg am vergangenen Dienstag (26.04.2022) 170 Personen aus über 90 Betrieben zu ihren Arbeitsverhältnissen kontrolliert und befragt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Hauptzollamts Nürnberg ergaben sich bei den Kontrollen unter anderem in 16 Fällen ein Verdacht auf Verstoß gegen den Mindestlohn, in 14 Fällen auf Leistungsmissbrauch und in fünf Fällen auf Vorenthalten von Beiträgen zur Sozialversicherung.

In Nürnberg, Fürth, Erlangen: Zoll kontrolliert Baustellen

Außerdem wurden in elf Fällen Arbeitnehmer in illegalen Arbeitsverhältnissen angetroffen. Bei zwei davon konnte der Zoll die vorgelegten Pässe als Totalfälschung identifizieren. Die Pässe der Bauarbeiter wurden eingezogen, weitere Ermittlungen stehen an.

Die Kontrollen der Baustellen in Mittelfranken fanden im Rahmen bundesweiter Schwerpunktprüfungen statt. Den Beamten geht es dabei hauptsächlich um die Bekämpfung von Schwarzarbeit.