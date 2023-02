Nürnberg vor 58 Minuten

Verbrechen

Herumfliegende Trümmerteile: Zigarettenautomat in die Luft gesprengt- Wer kann Hinweise geben?

In den frühen Morgenstunden hat es am Sonntag, dem 12. Februar 2023, in Nürnberg einen lauten Knall gegeben: Eine explodierender Zigarettenautomat sorgte für herumfliegende Trümmerteile. Die Polizei ermittelt.