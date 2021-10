Am Mittwochabend (06.10.2021) musste im Nürnberger Stadtteil Röthenbach eine erheblich alkoholisierte Frau in Gewahrsam genommen werden. Ihr Kind wurde in die Obhut der Großeltern übergeben.

Gegen 20 Uhr teilten Passanten der Polizei mit, dass ein Kleinkind mehrfach auf die Fahrbahn der Dombühler Straße laufen solle. Die anwesende Mutter sei zudem offensichtlich alkoholisiert.

Zeugen melden Kleinkind auf Fahrbahn - Mutter hatte über 2 Promille

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West traf vor Ort die mit über zwei Promille alkoholisierte 37-jährige Mutter mit ihrem Kind an. Die Mutter zeigte sich beim Eintreffen der Streife sofort aggressiv und griff die Beamten an.

Letztendlich musste die Frau gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Die Polizeibeamten übergaben das Kleinkind bis auf Weiteres in die Obhut der Großeltern.

Vorschaubild: © zmijak/Adobe Stock (Symbolbild)