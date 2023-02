Der Nürnberger Z-Bau feiert am Mittwoch (8. Februar 2023) die Eröffnung seiner sogenannten "Schenke". Dabei handelt es sich um ein bislang verwaistes Häuschen am Eingang des Areals. Der Start des neuen Projekts findet im Rahmen des an diesem Tag stattfindenden Flohmarkts des Kulturhauses statt. "Ursprünglich war das mal ein Kassenhäuschen", hält Z-Bau-Praktikantin Phoebe Späth mit Blick auf die "Schenke" fest. "Das steht aber schon seit vielen Jahren leer."

In der vor dem Z-Bau befindlichen kleinen Location können künftig gebrauchte, aber noch brauchbare Sachen abgelegt werden, um diese kostenfrei an andere weiterzugeben. "Das Projekt ist auch für die Nachbarschaft gedacht", erklärt Späth im Gespräch mit inFranken.de. Die "Schenke" soll gleichwohl aber "für alle zugänglich" sein. "Alles, was nicht verderblich ist, kann hier abgelegt werden." Jeder Mensch darf sich demnach an den Dingen in der "Schenke" bedienen, ohne im Gegenzug etwas hineinlegen zu müssen.

Z-Bau Nürnberg: Gebrauchte Dinge gelangen in "Schenke" in neue Hände - auch Saatgut soll es geben

"Die Idee zu dem Projekt gibt es schon länger", sagt Späth. Ursprünglich sei geplant gewesen, vor Ort Foodsharing zu betreiben, also das Verteilen überschüssiger Lebensmitteln. Ohne entsprechenden Kühlschrank sei dies jedoch letztlich nicht möglich gewesen. Stattdessen sollen nun bereits verwendete Alltagsgegenstände wie Klamotten, CDs oder Geschirr den Besitzer wechseln. Sämtliche Objekte, die sich noch in einem guten Zustand befinden, seien willkommen.

Auch Saatgut soll fortan in der "Schenke" angeboten werden. Wer mag, kann Samen oder Fruchtstände aus seinem Garten in der neuen Location gratis für andere auslegen. In deren Gärten oder auf deren Balkonen sollen dann neue Pflanzen entstehen. Zur Eröffnung am Mittwoch sollen fürs Erste Waren Einzug in die "Schenke" erhalten, die auf dem hauseigenen Flohmarkt übriggeblieben sind.

