Ylenia, Zeynep und Antonia sorgen in den Windkraftanlagen der N-ergie für einen deutlichen Anstieg der Stromproduktion Deutschlandweit sorgten Sturmtiefs in den vergangenen Tagen für neue Spitzenwerte bei der Windeinspeisung. Mehrfach erzielten die installierten Windkraftanlagen neue Rekorde, teilt N-ERGIE mit.

Am Sonntagabend, 20. Februar, betrug die Leistung der Windkraftanlagen, die in das Stromnetz einspeisten, den Transparenzdaten von Entso-E zufolge 48,6 Megawatt (MW) – das entspreche in etwa der Leistung von 32 Atomkraftwerken (gerechnet am Beispiel Isar 2 – dem leistungsstärksten aktiven Atomkraftwerk in Deutschland).

Die sieben Onshore-Windparks, an denen die N-Ergie beteiligt ist, erzeugten dem Versorger zufolge in den vergangenen fünf Tagen (17. - 21. Februar 2022) insgesamt rund 8,1 Millionen Kilowattstunden (kWh) – das seien rund 4,9 Millionen Kilowattstunden und damit etwa 60 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Allein dieser Mehrertrag reiche aus, um 1350 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.

Vorschaubild: © Ekkehard Winkler