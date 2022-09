Die Stadt Nürnberg wird als eine der ersten Großstädte Bayerns ihren Tarifbeschäftigten die Möglichkeit eines Fahrradleasings anbieten können. Der Tarifabschluss des TV-Fahrradleasing hatte den Kommunen die Vorbereitung eines solchen Prozesses ermöglicht. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, werde das Leasing für die Angestellten per Entgeltumwandlung über das Gehalt abgewickelt.

Nach der erfolgten Ausschreibung erarbeitete die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Klinikum Nürnberg die entsprechenden Verträge. Der Stadtrat hatte im April 2022 seine Zustimmung erteilt. Den Zuschlag erhielt die DD Deutsche Dienstrad GmbH in Bietergemeinschaft mit der MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG aus Schweinfurt.

Gemeinsame Vertragsunterzeichnung

In einem gemeinsamen Termin mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats, Gabi Jena, sowie dem Geschäftsführer der DD Deutschen Dienstrad GmbH, Maximilian Diem, unterzeichnete Stadtkämmerer Harald Riedel am heutigen Donnerstag, 8. September 2022, die Vertragsdokumente.

„Die Möglichkeit des Fahrradleasings steigert die Attraktivität der Stadt Nürnberg als Arbeitgeberin. Gleichzeitig stärken wir damit umweltschonende Mobilität und tun etwas für die Gesundheit der Mitarbeitenden im kommunalen öffentlichen Dienst. Ich danke allen Beteiligten, die das möglich gemacht haben“, erklärt der Finanz- und Personalreferent der Stadt Nürnberg, Harald Riedel.

Gabi Jena vom Gesamtpersonalrat: „Nahezu täglich erreichen die Personalvertretungen Anrufe zum Thema Fahrradleasing; ein Zeichen, dass das Interesse der Beschäftigten für dieses Leasingmodell groß ist. Wir freuen uns daher, dass die Stadtverwaltung nun den nächsten Schritt in Richtung alternative und ökologische Mobilität geht, und hoffen, dass die notwendige Infrastruktur mit der Nachfrage mitwächst und dadurch der Umstieg auf das Rad noch leichter wird.“

Umsetzung für die städtischen Tarifbeschäftigten

Im nächsten Schritt wird nun für die Tarifbeschäftigten die sogenannte „Deutsche Dienstrad-Plattform“ freigeschalten. Durch eine Registrierung auf diesem Portal können die Mitarbeitenden zukünftig ihr Wunschfahrrad auf Grundlage des Angebots verschiedener Hersteller oder Fachhändler digital auswählen, festlegen und Zubehör ergänzen. Alternativ besteht für Interessierte auch die Option einer persönlichen Beratung bei einem Fachhändler vor Ort. Die Antragsfreigabe durch die Stadt Nürnberg als Arbeitgeberin erfolgt im Anschluss ebenfalls direkt digital über die Plattform.

Die DD Deutsche Dienstrad GmbH wird in den kommenden Wochen Online-Veranstaltungen anbieten, um alle Tarifbeschäftigten, die sich für das Fahrradleasing interessieren, über die Konditionen und den Ablauf des Bestellprozesses zu informieren. Auch im weiteren Verlauf des 36-monatigen Überlassungszeitraums steht die DD Deutsche Dienstrad GmbH als Ansprechpartnerin für sämtliche Fragen der Mitarbeitenden zur Verfügung.

Der Geschäftsführer der DD Deutsche Dienstrad GmbH, Maximilian Diem, erklärt: „Als Familie sind wir nicht nur seit über 100 Jahren mit dem Fahrrad tief verbunden, sondern ebenso lange mit dem Frankenland. In diesem startete einst 1921 unsere Firmenhistorie in Schweinfurt, die wir in vierter Generation bereits fortführen. Es ist uns eine besondere Ehre, nun auch den tarifbeschäftigten Mitarbeitenden der Stadt Nürnberg ein attraktives Angebot und den Zugang zur nachhaltigen Mobilität und zu Bikes nebst Rund-Um-Sorglos-Paket zu ermöglichen."

"Wir sind stolz darauf, Teil des Mobilitätsangebots der Stadt Nürnberg sein zu dürfen und arbeiten dabei eng vernetzt mit dem gesamten Fahrrad-Fachhandel der Region. Wir sowie unsere zahlreichen Partnerhändler freuen sich auf zahlreiche zukünftige Dienstradelnde unter den Mitarbeitenden der Stadt. Deutsche Dienstrad unterstützt sie dabei jederzeit persönlich auf dem Weg zum individuellen Wunschrad.“