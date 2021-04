Am Donnerstagnachmittag (22. April 2021) haben zwei falsche Trickbetrügerinnen eine Frau im Nürnberger Stadtteil Langwasser abgezockt.

Gegen 14.30 Uhr sprach eine der Betrügerinnen eine etwa 60-jährige Frau auf Höhe der Hochgernstraße in russischer Sprache an. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag (23. April 2021) mitteilt, gab sich die Betrügerin dabei als Wahrsagerin und Wunderheilerin aus.

Falsche Wunderheilerin spricht 60-jährige Frau an - und erbeutet fünfstelligen Geldbetrag

Aufgrund ihrer angeblich übernatürlichen Fähigkeiten wisse sie, dass der Ehemann und der Sohn der angesprochenen Frau sehr krank wären und bald sterben würden.

Kurze Zeit später kam eine Mittäterin der Betrügerin hinzu. Sie beteuerte, dass ihr auch schon von der Wunderheilerin geholfen wurde. Das überzeugte die 60-Jährige. Sie ließ sich dazu überreden, zusammen mit der Mittäterin in einem Supermarkt Eier für ein Ritual zu kaufen. Damit können sie ihr Schicksal noch zum Besseren verändern.

Anschließend fragte die falsche Wunderheilerin noch nach den Vermögensverhältnissen der 60-Jährigen und forderte die Geschädigte dazu auf, ihr einen fünfstelligen Geldbetrag für weitere Rituale zu geben. Nachdem die beiden Betrügerinnen die gewünschte Summe bekommen haben, flohen sie in eine unbekannte Richtung.

Polizei ermittelt - und bittet um sachdienliche Zeugenaussagen

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich um einen weiteren Fall einer ganzen Serie von Trickbetrügereien handelt.

Nun sucht die Polizei nach Zeugenaussagen. Die beiden Trickbetrügerinnen wie folgt beschrieben:

Angebliche Wunderheilerin etwa 60 Jahre alt 1,60 m groß korpulent hatte Zöpfe, bzw. einen Pferdeschwanz schwarze Brille violette Jacke schwarze Hose hatte eine schwarze Lederhandtasche bei sich





Mittäterin etwa 30 Jahre alt 1,65 m groß schlank hatte Zöpfe, bzw. einen Pferdeschwanz trug eine Jacke mit weißen und schwarzen Quadranten hatte eine schwarze Lederhandtasche bei sich



Insbesondere sucht die Polizei russischsprachige Zeugen, die ebenfalls von der Trickbetrügerin angesprochen wurden. Personen, die im Tatzeitraum die beiden Frauen bemerkt haben und Angaben zur Fluchtrichtung machen können, sollen sich ebenfalls bei der Polizei melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) Mittelfranken telefonisch unter der Nummer 0911/2112-3333 melden.

Polizei warnt vor Trickbetrug

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Trickbetrügerin und rät, misstrauisch zu sein, wenn man auf der Straße von Fremden angesprochen wird. Zudem sollten gegenüber Unbekannten keine Auskünfte über die eigenen finanziellen Verhältnisse gemacht werden. Auch sollten Sie sich nicht einreden lassen, dass ein Angehöriger krank wäre oder ihm Unheil drohen würde.

Vorschaubild: Sebastian Kahnert/dpa