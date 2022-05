Im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl ist es am Montagabend (02.05.2022) zu einem Wohnungsbrand gekommen. Wie die zuständige Polizei-Pressestelle mitteilte, war das Feuer gegen 20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Anwohner des Hauses in der Nansenstraße alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand im zweiten Obergeschoss schnell löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Die weiteren Anwohner konnten das Gebäude verlassen, in der Wohnung jedoch fanden die Rettungskräfte eine leblose Person.

Bei der leblosen Person handelte es sich um den 71-jährigen Bewohner der Wohnung. Der Mann starb noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr infolge des Brandes. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Nach bisherigem Kenntnisstand wird ein Kapitalverbrechen ausgeschlossen. Die Wohnung des Mannes wurde durch den Brand erheblich beschädigt.