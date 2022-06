In einer Wohnung in der Rothenburger Straße in Nürnberg ist am Dienstagmorgen (28. Juni 2022) ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, wurden drei Personen vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache gegen 5.20 Uhr in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung sowie eine Person aus der Wohnung darüber kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das benachbarte Anwesen wurde vorsorglich evakuiert.

Die Rothenburger Straße war für einige Zeit gesperrt. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Aktuell sind noch Einsatzkräfte wegen Nachlöscharbeiten vor Ort. Ebenso Ermittler der Kriminalpolizei, um die Brandursache zu klären.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.