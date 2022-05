Der Spielplatz am Fenitzerplatz für Kinder von 3 bis 6 Jahren wird neu gestaltet. Daher möchte das Jugendamt den künftigen Nutzerinnen und Nutzern erste Vorschläge für die neuen Spielgeräte vorstellen: Am Dienstag, 24. Mai 2022, sind Kinder und ihre Familien von 15 bis 16.30 Uhr zum Gespräch und zur Abstimmung über die neue Gestaltung am Fenitzerplatz eingeladen, so die Stadt Nürnberg.

Ab sofort können sich interessierte Kinder den Spielplatzvorschlag online unter