Nürnberg schneidet bei Städteranking überdurchschnittlich ab

schneidet bei überdurchschnittlich ab Müll-, Abwassergebühren und Strompreise vergleichsweise günstig

und vergleichsweise günstig Ranking entlarvt aber auch entscheidende Schwachstellen

Stadt belegt in einer Kategorie vorletzten Platz

Nürnberg ist eine der 20 größten deutschen Städte, die im Rahmen eines Städterankings des digitalen Immobilienverwalters Objego unter die Lupe genommen wurden. Konkret ging es um die Frage, "welche Kommunen ihre Bürger durch günstige Gebühren sowie eine großzügige Infrastruktur tendenziell entlasten und somit für eine gute Lebensqualität sorgen". Nürnberg belegt insgesamt Platz sechs - weit vor München auf Platz 12.

Nürnberg siegt im Ranking bei Müllgebühren - ÖPNV-Preis im letzten Fünftel

Untersuchte Überkategorien waren "Wohnen", "Soziales" und "Mobilität". Im Bereich "Wohnen" fiel Nürnberg besonders durch seine niedrigen Müllgebühren auf und erreichte damit Platz eins vor Bonn und Essen. 142 Euro fallen laut Angaben Objegos in Nürnberg an. Im Schnitt zahlten die Großstadtbewohner*innen 279 Euro für die Müllabfuhr. inFranken.de ließ sich die Gründe für diesen günstigen Service bereits Ende Juli vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb ASN erklären.

Aber auch bei Abwasser und Strom kommen die Bewohner*innen Nürnbergs im Vergleich laut der Untersuchung günstig davon. So belegt Nürnberg bei Strom Platz vier und mit jährlichen 393 Euro bei Abwasser sogar Platz drei. Zum Vergleich: Im Schlusslicht Wuppertal fallen 855 Euro an.

Im Bereich "Mobilität" schneidet Hamburg am schlechtesten im gesamten Ranking ab. Die Ergebnisse beim ÖPNV-Tagesticketpreis sind für Nürnberg ebenfalls ausbaufähig. Mit 8,30 Euro reicht es nur für den viertletzten Platz. In Berlin kostet ein Anwohnerparkausweis zudem jährlich lediglich 10 Euro. In Nürnberg 30, in Hamburg hingegen 65 Euro.

Vergleichsweise wenig Spielplätze in Nürnberg - welche Stadt die "sozialste" ist

Mit nur 0,5 Spielplätzen pro 1000 Einwohnern landet Nürnberg in dieser Unterkategorie des Bereichs "Soziales" auf dem vorletzten Platz. Mit 700 Euro bekam die mittelfränkische Stadt den vierten Platz bei den Friedhofsgebühren und bei der Kindergartengebühr den achten Platz zugeteilt.

Dresden stach bei den sozialen Dienstleistungen besonders hervor, so Objego. Hier fielen vor allem die nicht vorhandene Kindergartengebühr und die niedrigen Friedhofsgebühren positiv auf. Dortmund bildet in dieser Kategorie insgesamt das Schlusslicht. Das ist das Gesamtergebnis des Städterankings: