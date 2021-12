Nürnberg; Einzigartiges Pilotprojekt öffnet am 23. Dezember am Messegelände

Exklusive Lounge und umfangreiches Serviceangebot sorgen für ein premiumgerechtes Ladeerlebnis

Aus alt mach neu: Second Life-Batteriespeicher macht Mobilität besonders nachhaltig

In rasantem Tempo ist am Messezentrum Nürnberg ein echtes Zukunftsprojekt entstanden: Audi und die NürnbergMesse eröffneten nach nur fünf Wochen Bauzeit gemeinsam den weltweit ersten „Audi charging hub“.

Auf rund 400 Quadratmetern bietet diese Schnellladestation in moderner Architektur insgesamt sechs Ladeplätze für Elektrofahrzeuge sowie im oberen Bereich eine exklusive Lounge zum Arbeiten oder Entspannen.

Die reservierbaren Ladeplätze an der Münchener Straße richten sich unter anderem an E-Auto-Besitzer, denen zuhause keine Lademöglichkeit zur Verfügung steht. Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König freut sich über die jüngste Innovation auf dem Messegelände:

„Wir sind stolz, dass dieses einzigartige Pilotprojekt in Nürnberg am Messezentrum in Betrieb geht. Nicht nur, dass die Schnellladestation an einer der wichtigsten Ein- und Ausfallstraßen der Stadt und an einem sehr wichtigen Wirtschaftsstandort steht: Die Ladepunkte sind auch ein wichtiger Beitrag zum Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität in Nürnberg. Denn die ist enorm wichtig, um noch mehr Menschen zum Umstieg auf umweltfreundlichere Antriebe zu bewegen.“

Der Audi charging hub ist ein offener Ladestandort: Fahrer anderer Fabrikate können dort laden, Teile der Lounge und Gastronomie sowie Sanitäreinrichtungen nutzen. Dr. Roland Fleck, CEO der NürnbergMesse Group: „Der Audi charging hub ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Innovationen und attraktive Serviceangebote rund um unser Messezentrum entstehen. Wir freuen uns, dass sich Audi bei dieser Weltpremiere für unseren Standort entschieden hat“.

Und sein CEO-Kollege Peter Ottmann ergänzt: „Für unsere Aussteller und Besucher bedeuten die zusätzlichen Elektro-Schnellladestationen einen weiteren echten Mehrwert bei der Teilnahme an Messen und Kongressen in Nürnberg. Gleichzeitig stärken wir damit auch unsere Nachhaltigkeit auf dem Messegelände!“