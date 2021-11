Nürnberg vor 1 Stunde

Kinder

Nürnberg: Weltkindertag 2022 - jetzt sind die Ideen der Kinder gefragt

Der Weltkindertag 2022 ist mit einem großen Fest in Nürnberg schon in Planung. Allerdings sollen diesmal die Kinder entscheiden, welche Programmangebote sie haben möchten - alte Angebote, die ihnen gut gefallen haben oder aber eine ganz neue Idee. Diese können sie dann an die Kontaktstellen weitergeben.