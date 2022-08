"Am Donnerstag, 4. August 2022 muss die N-Ergie Netz GmbH am Fernwärmenetz in der Glockendonstraße erneut dringend erforderliche Arbeiten durchführen", heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Baumaßnahme in der vergangenen Woche sei ein weiterer Schaden entdeckt worden, der nun behoben werden müsse.

Wie die N-Ergie mitteilt, werde aus diesem Grund die Fernwärmeversorgung am Donnerstag ab 16.00 Uhr in den folgenden Straßen abgestellt:

Adam-Klein-Straße

Austraße

Bärenschanzstraße

Christoph-Weiß-Straße

Denisstraße

Dörflerstraße

Friedrich-Stettner-Straße

Fürther Straße

Glockendonstraße

Helenenhof

Helenenstraße

Johannisstraße

Julienstraße

Kirschgartenstraße

Krugstraße

Müllnerstraße

Preißlerstraße

Sielstraße

Steinstraße

Volprechtstraße

Wehefritzstraße

Weichselstraße

Wiesentalstraße

Wilhelm-Marx-Straße

Die Arbeiten würden etwa 12 Stunden dauern. Voraussichtlich am Freitagmorgen ab 04.00 Uhr werde die N-Ergie das Fernwärmenetz wieder mit heißem Wasser befüllen und die Kund*innen mit Fernwärme versorgen können.

Um noch über einen Wärmepuffer zu verfügen, würden die von der Abschaltung betroffenen Kund*innen gebeten, ihre Warmwasserspeicher etwa vier Stunden vor der Abschaltung auf die maximale Temperatur einzustellen.

Vorschaubild: © balog / pixabay.com (Symbolbild)