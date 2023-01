Wie die Stadt Nürnberg berichtet, ist das August-Meier-Haus am Montag, 9. Januar 2023, formal an sie übergeben worden. Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Inbetriebnahme der neuen Pflegeeinrichtung des NürnbergStift in der Regensburger Straße erreicht. Nach dem Abschluss noch ausstehender Restarbeiten folgt im März der Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner. Das Gebäude wurde in öffentlich-privater Partnerschaft durch die Baufirma Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau, errichtet und wird durch diese auch nach der Übergabe weiter baulich und technisch bewirtschaftet.

Für Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales und erste Werkleiterin des Eigenbetriebs Nürnberg Stift, ist die Übergabe des Gebäudes ein Anlass zu großer Freude: „Das neue August-Meier-Haus wird eine der modernsten Pflegeeinrichtungen in der Region Nürnberg sein. Ich freue mich besonders, dass wir als Stadt Nürnberg bei den Angeboten der Daseinsvorsorge für unsere Bürgerinnen und Bürger vorangehen und in die Zukunft unserer älter werdenden Stadtgesellschaft investieren. Mein Dank gilt allen, die im NürnbergStift, bei weiteren städtischen Dienststellen und bei allen beteiligten Unternehmen die Bauzeit unter schwierigen Bedingungen gemeistert und so daran mitgewirkt haben, dass wir heute ein hoch attraktives Gebäude übernehmen dürfen.“

Barbara Sterl, technisch-organisatorische Werkleiterin des NürnbergStift, unterstreicht: „Das neue August-Meier-Haus mit rund 12.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche wurde trotz Corona-Pandemie und Material-Engpässen in nur 28 Monaten errichtet. Besonders freut mich, dass wir uns für eine hohe Energieeffizienz entschieden haben und heute ein Gebäude übernehmen, das zum Beispiel die nötige Heizwärme durch eine eigene Geothermieanlage künftig selbst produziert.“

Restarbeiten im Gebäude und insbesondere die Gestaltung der Außenanlagen finden noch bis Mitte April statt. Die offizielle Einweihungsfeier ist für Mai 2023 geplant, wenn der Umzug der Bewohnerinnen und Bewohner abgeschlossen ist und die Mitarbeitenden im Haus den Echtbetrieb aufgenommen haben. Indira Schmude-Basic, fachlich-kaufmännische Werkleiterin des NürnbergStift, betont: „Im neuen Haus werden sich die Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie Angehörige und Gäste aus dem Stadtteil sehr wohlfühlen, und auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen wir beste Arbeitsbedingungen.“

Am 18. September 2020 begann mit dem Spatenstich der Neubau des August-Meier-Hauses. Von den künftig 158 vollstationären Pflegeplätzen in Einzelzimmern werden 32 Plätze einen Schwerpunkt für Menschen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen bieten. Innerhalb dieses Schwerpunkts wird eine Pflegeoase für besonders pflegebedürftige, immobile Bewohnerinnen und Bewohner verwirklicht. Hinzu kommt als teilstationäres Angebot eine Tagespflege für 16 Personen sowie eine integrierte Nachtpflege mit vier Plätzen. Viel Wert gelegt wurde auf die Öffnung ins Quartier: Künftig können Angebote auch für Menschen aus den umliegenden Stadtteilen geschaffen und das Miteinander im sozialen Nahraum gestärkt werden.

Die Gesamtinvestitionskosten liegen bei voraussichtlich rund 37 Millionen Euro, die durch Eigenmittel, Darlehen, Fördermittel und Zuschüsse finanziert werden. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege fördert das Projekt mit 9,98 Millionen Euro.