Nürnberg vor 30 Minuten

Auseinandersetzung

Weil er ihm das Wlan-Passwort nicht geben wollte - Unbekannter greift 25-Jährigen mit Spritze an

In Nürnberg hat ein bislang Unbekannter bei einem 25-Jährigen in den frühen Morgenstunden lautstark gegen die Wohnungstür geschlagen und das Wlan-Passwort gefordert. Als der 25-Jährige dies verweigerte, hat der Unbekannte mit einer Spritze in Richtung seines Kopfes gestochen.