Um die hohe Trinkwasserqualität in Nürnberg aufrechtzuerhalten, führt die N-Ergie zwischen dem 11. April und voraussichtlich Ende Oktober 2022 eine Zementmörtelsanierung der Wasserversorgungsleitungen in den Nürnberger Stadtteilen Kraftshof und Maiach durch, teilt die N-Ergie mit.

Insgesamt würden in den beiden Stadtteilen rund fünfeinhalb Kilometer Leitungen, rund eineinhalb Kilometer davon in Kraftshof und vier Kilometer in Maiach, saniert. Die Kosten der Maßnahme beliefen sich auf rund eine Million Euro. Von der Baumaßnahme seien folgende Straßen in Kraftshof betroffen:

Am Kressenstein

Glaserstraße

Ihlestraße

Lachfelderstraße

Moosfeldweg

Reuthweg

Schiestlstraße

In Maiach seien folgende Straßen betroffen:

An der Marterlach

Akeleiweg

Alpenrosenweg

Hainbuchenweg

Kiefernschlag

Maiacher Straße

Pappelweg

Primelweg

Resedenweg

Rüsternweg

Schlehdornweg

Steinbrechweg

Wacholderweg

Direkt betroffene Anwohner*innen würden jeweils vorab schriftlich informiert, da für kürzere Zeiträume das Wasser ganz abgestellt werden muss. Während der Arbeiten würden die Kund*innen über eine Ersatzleitung mit Trinkwasser versorgt.

Im Laufe der Bauarbeiten könne es vorübergehend zu Druckschwankungen und zu unschädlichen Trübungen kommen, die durch die Änderung der Fließrichtung entstehen. Während der Maßnahmen könne es auch zu Verkehrsbehinderungen und Lärmbelästigung kommen.

