Jochen H. (81) aus Nürnberg-Langwasser wird vermisst - er uns seine Frau verloren sich beim Einkaufen aus den Augen: Seit Montagnachmittag (17. Mai 2022) wird ein 81-Jähriger aus Nürnberg vermisst. Der Mann, so berichtet es das Polizeipräsidium Mittelfranken, war mit seiner Frau im Franken-Center unterwegs, als er plötzlich spurlos verschwand.

In der Pressemitteilung heißt es, er und seine hätten sich gegen 15.30 Uhr aus den Augen verloren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Ehepaar im Untergeschoss des Einkaufszentrums in der Glogauer Straße in Nürnberg. Der Vermisste kehrte nicht nach Hause zurück.

81-Jähriger wird vermisst: Im Einkaufszentrum spurlos verschwunden - wer hat den Mann gesehen?

Die Polizei könne nicht ausschließen, dass der Mann "orientierungslos im Nürnberger Stadtgebiet" unterwegs sei. Er könnte sich in einer "hilflosen Lage" befinden. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Franken-Center Nürnberg Im Franken-Center in Nürnberg verliert sich die Spur von Jochen H. Der 81 Jahre alte Mann war dort mit seiner Frau unterwegs, als sie sich plötzlich aus den Augen verloren. Seit wann wird der Mann vermisst. +1 Bild

81 Jahre alt

etwa 180 Zentimeter groß

schlanke Statur

graue Haare

blaue Jeans

dunkelblaue Weste

dunkle Schuhe

dunkelblaue Schirmmütze

führt einen dunkelblauen Rollator mit Korb mit sich

Die Polizei Mittelfranken bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden. Auch Menschen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei unter dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.