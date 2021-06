Am Nürnberger Dutzendteich gibt es auch in diesem Sommer wieder eine Seebühne. Die Konzertreihe findet heuer von Mittwoch (30. Juni 2021) bis Sonntag (4. Juli 2021) statt. Die Veranstaltung dient in gewisser Weise als Ersatz für das traditionelle Bardentreffen, das coronabedingt auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann.

Das Besondere der Seebühne: Die Besucher können die Konzerte vom See aus erleben – in selbst mitgebrachten Booten. Ein Ticket gilt für ein (Schlauch-) Boot, Kanu oder Kajak mit maximal zwei Insassen. Motorisierte Boote sind indes nicht erlaubt. Ein Bootsverleih wird nicht angeboten. Ihre Premiere feierte die Musikveranstaltung im vergangenen Jahr.

Seebühne am Dutzendteich: Nürnberger Schlauchboot-Festival geht in die zweite Runde

Weil auch in diesem Sommer publikumsstarke Festivals nicht stattfinden und Kulturprogramme nur eingeschränkt mit kreativen Lösungen realisiert werden können, baut das Projektbüro im Geschäftsbereich Kultur der Stadt Nürnberg erneut eine Bühne an das Ufer des Dutzendteichs. Präsentiert werden Künstler, "die Wellen schlagen", teilt die Stadt Nürnberg mit. Angesiedelt sind die Acts dabei zwischen Global Pop, Musikkabarett und Liedermacherei.

Tickets für die Seebühne sind im Augenblick lediglich online über die jeweiligen Links der teilnehmenden Sänger und Bands erhältlich. Der Preis beträgt pro Konzert 22 Euro. Besucher können sich auf folgende Künstler freuen:

"Ein besonderes Gutzele": Veranstalter der Seebühne kündigt Überraschung an

Der Musikact für den Mittwoch (30. Juni 2021) ist momentan noch geheim. "Es wird außerdem auch noch eine kleine Überraschung geben", verrät der Projektleiter der Seebühne am Dutzendteich, Rainer Pirzkall, inFranken.de, "ein besonderes Gutzele." Auch wenn das Infektionsgeschehen in Nürnberg zuletzt deutlich nachgelassen hat, gilt es für die Konzertbesucher der Nürnberger Seebühne dennoch diverse Regelungen zu beachten.

Es ist ein eigenes Boot mitzubringen (Kajak, Schlauchboot usw. - motorisierte Boote sind nicht erlaubt).

(Kajak, Schlauchboot usw. - motorisierte Boote sind nicht erlaubt). Das Boot ist an einer der drei vorgesehenen Anlegestellen zu Wasser zu lassen.

An den Anlegestellen müssen sich die Besucher entweder analog oder digital registrieren.

Ein Nachweis über eine Corona-Genesung, einen vollständigen Impfschutz oder einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, ist erforderlich.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist beim Ein- und Ausstieg an den Anlegestellen zu tragen. Im Boot ist er nicht erforderlich.

Im Boot ist er nicht erforderlich. Es gibt vor Ort keine Corona-Teststation.

Der professionelle Tretbootverleiher ist offiziell nicht in die Veranstaltung eingebunden.

Das mitgebrachte Boot ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn zu Wasser zu lassen.

Der Dutzendteich muss bis 22 Uhr verlassen werden.

Die Stadt Nürnberg weist darauf hin, dass es für die Konzerte keine gesonderte Gastronomie gibt. Aus diesem Grund wird den Besuchern empfohlen, selbst Essen und Trinken mitzunehmen. Vereinzelt befinden sich jedoch auch Kioske und Restaurants rund um den Dutzendteich. Weitere Informationen zur Seebühne am Dutzendteich gibt es auf der entsprechenden Webseite der Stadt.

Neben dem Nürnberger Bardentreffen wurde auch Rock im Park für dieses Jahr abgesagt. Die Planungen für 2022 laufen indes auf Hochtouren - der Vorverkauf läuft, der Tickettausch ist noch bis Mitte Juni möglich. Jetzt wurden 27 neue Acts bekannt gegeben, darunter der dritte Headliner.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.