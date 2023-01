Unter der Leitung des Mathematikers Alan Turing knackte im Zweiten Weltkrieg ein britisches Team die Enigma, die Verschlüsselungsmaschine der deutschen Marine.

Seine Forschungsaktivitäten im Bereich der Computerentwicklung und um die Fragestellung, ob man Maschinen das Denken beibringen könne, machten Turing zum Vorreiter der heute allgegenwärtigen Künstlichen Intelligenz. Der Physiker und Astronom Dr. Thomas Bührke referiert in einem Vortrag am Dienstag, 10. Januar 2023, um 19.30 Uhr im Nicolaus-Copernicus-Planetarium, Am Plärrer 41, über das Leben des verfolgten Genies Alan Turing. Karten für 8 Euro, 5,50 Euro ermäßigt sind im Spielplan des Planetariums oder über das Bildungszentrum auf bz.nuernberg.de unter der Kursnummer 00881 sowie an der Abendkasse im Planetarium erhältlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nürnberg.

Das Time Magazine wählte Alan Turing zu den hundert wichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Doch über seine kriegsentscheidenden Leistungen in Zusammenhang mit dem Enigma-Code durfte der Wissenschaftler Zeit seines Lebens nie sprechen − sie wurden erst Mitte der 1970er Jahre publik. Nach dem Krieg wurde Turing wegen Homosexualität, die damals unter Strafe stand, angeklagt. Er unterzog sich einer gerichtlich verordneten Hormontherapie, nahm sich jedoch wenig später unter Depressionen das Leben.

Dr. Thomas Bührke hat in Göttingen und Heidelberg Physik studiert und am Max-Planck-Institut für Astronomie promoviert. Er wird im Rahmen seines Vortrags auch Passagen aus seinem neuen Buch „Die Verfolgten“ vorlesen, in dem er an vertriebene und getötete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erinnert. Bis 12. Februar 2023 ist im Staatstheater Nürnberg auch die Oper „Turing“ zu sehen, die sich mit dem Leben des Mathematikers Alan Turing auseinandersetzt.

