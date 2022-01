Am Montagnachmittag (24.01.2022) klingelten zunächst zwei vermeintliche Kriminalbeamte gegen 14 Uhr bei einer 95-jährigen Seniorin im Schleifweg in Nürnberg. Gegen 16.10 Uhr traten zwei falsche Polizeibeamte in gleicher Weise bei einer 73-jährigen Frau in der Oldenburger Straße auf. Die Täter gaben in beiden Fällen an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nun die Wertgegenstände der Frauen überprüft werden müssten.

Obwohl die Männer tatsächlich die Wohnungen betraten, gelang es den falschen Polizeibeamten in beiden Fällen glücklicherweise nicht, Bargeld oder Wertgegenstände zu erbeuten.

Die beiden Seniorinnen konnten die Männer beschreiben

Die falschen Polizeibeamten können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person (Schleifweg): männlich, zirca 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schlank, dunkel gekleidet mit Jacke und Mütze, trug Mundschutz.

2. Person (Schleifweg): männlich, zirca 50 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, dick, dunkel gekleidet mit Jacke und Mütze, trug Mundschutz.

3. und 4. Person (Oldenburger Straße): beide männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirca 170 bis 175 Zentimeter groß, rundes Gesicht, südländisches Aussehen, dunkelblau bekleidet (Steppjacke, Hose und Wollmütze), trugen schwarze Corona-Masken.

Die Polizei bittet um Hinweise und gibt Tipps

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt erneut vor der Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten und gibt folgende Hinweise: