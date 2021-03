Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Donnerstag, 25. März 2021, ab 18.30 Uhr die Möglichkeit, sich bei einer Online-Veranstaltung über die Umbaupläne des Kirchenvorplatzes von St. Anton in Gostenhof zu informieren. So heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Nürnberg.

Das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro stellt gemeinsam mit der Sör-Projektleitung seinen Vorentwurf vor und hofft auf eine anregende Diskussion mit konstruktiven Vorschlägen. Die Veranstaltung dauert rund 90 Minuten. Aufgrund der nach wie vor angespannten Corona-Situation kann Sör keine Informationsveranstaltung vor Ort anbieten.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich per E-Mail an die Adresse soer-presse@stadt.nuernberg.de anzumelden. Sie erhalten dann zwei Tage vor der Veranstaltung einen Zugangslink zu einer MS-Teams-Sitzung. Mit diesem Zugangslink ist eine Teilnahme mit jedem Browser möglich. Es muss vorab keine Software installiert werden, um an der

Sitzung teilzunehmen.

Bürgermeister und erster Sör-Werkleiter Christian Vogel sagt: "Während der Corona-Pandemie müssen wir voneinander Abstand halten. Umso wichtiger ist es, eine Perspektive für die Zeit danach zu entwickeln." Für die Stadt Nürnberg ergibt sich durch die Sanierung des Pfarrhauses die Möglichkeit, den Vorplatz am Westportal von St. Anton zu erweitern und neuzugestalten.

Das kleine Asphalt-Karree kann sich nun in einen von der Öffentlichkeit und der Kirchengemeinde gleichermaßen genutzten Ort der Begegnung verwandeln. Mit dem Pocket-Park St. Anton entsteht, nahezu zeitgleich mit der Sanierung des Jamnitzerplatzes, in Gostenhof ein weiterer Ort der Begegnung, der Nähe und der Vielfalt. Auch wenn die Gegenwart nicht ungetrübt ist: Die Aussichten sind laut Stadt Nürnberg gut.