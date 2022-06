Der traditionelle Abituriententag, an dem Nürnbergs Abiturientinnen und Abiturienten auf der Wöhrder Wiese ein informelles Picknick anlässlich ihrer bestandenen Prüfungen feiern, fällt in diesem Jahr auf Freitag, 3. Juni 2022. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, endete dieser Tag in den vergangenen Jahren häufig mit einer von Verpackungsmüll übersäten Wöhrder Wiese.

Um einer solchen Müllflut in diesem Jahr entgegenzuwirken, habe sich die Stadt Nürnberg etwas einfallen lassen. Mit einem Müllkonzept wollen Christian Vogel, Bürgermeister (SPD), und Cornelia Trinkl, Referentin für Schule und Sport (CSU), einer Vermüllung der Wöhrder Wiese am Abituriententag vorbeugen.

Sör habe vorab 25 zusätzliche Papierkörbe auf der Wöhrder Wiese aufgestellt und biete den Feiernden so mehr Möglichkeiten, ihren Müll "schnell und einfach zu entsorgen". Um dem Angebot mehr Nachdruck zu verleihen, wurden die Mülleimer mit bunten Werbebanderolen verkleidet, die "freundlich, aber bestimmt und mit einem kleinen Augenzwinkern darauf hinweisen, dass der Müll in den Eimer und nicht auf die Wiese gehört", heißt es.

Vogel: „Es ist toll, wenn man sein bestandenes Abitur in einer der schönsten Grünanlagen Nürnbergs feiert. Aber noch schöner wird es, wenn man den Park auch wieder so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Ich hoffe, die Abiturientinnen und Abiturienten sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Wer sein eigenes Fortkommen erfolgreich vorantreibt, darf die Allgemeinheit nicht vergessen, etwa Familien, die am Samstag mit kleinen Kindern wieder im Park spielen wollen, und andere Erholungssuchende.“

Trinkl: „Wer feste arbeitet, der sollte auch Feste feiern. Aber es sollte nicht zulasten anderer gehen. Die Müllmassen, die hier jedes Jahr anfallen und von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsorgt werden, sind nicht akzeptabel. In diesem Jahr möchten wir einen neuen Weg gehen. Dabei setzen wir auf zwei Aktionen. Zum einen appellieren die bunten Papierkörbe an die Feiernden, auf die anderen Parknutzerinnen und Parknutzer Rücksicht zu nehmen.

Zum anderen werden wir am Freitag, 3. Juni, mit Nürnberger Schülerinnen und Schülern ab 18 Uhr eine freiwillige „Kehrd wärd“-Aktion vor Ort durchführen. Wer mithelfen möchte, ist herzlich willkommen. Ich freue ich mich, dass sich die Schülerinnen und Schüler hier engagieren und beim Saubermachen helfen. Vielleicht wird aus dieser solidarischen Aktion ja eine Tradition, die von den nachfolgenden Generationen übernommen wird und langfristig eine nachhaltigere Feier mit sich bringt.“