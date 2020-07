Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeiermittlung

Von falschen Polizisten bedroht: Seniorin schließt sich 31 Stunden lang in Wohnung ein

In Nürnberg riefen falsche Polizisten bei einer 86 Jahre alten Frau an und setzten sie derart unter Druck, dass sie sich verängstigt in ihrem Schlafzimmer einsperrte. Nach mehr als einem Tag rettete die echte Polizei sie aus ihrem Schlafzimmer.