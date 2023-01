Der Volksfestplatz wird im Jahr 2023 in Teilen saniert, da er in den vergangenen Jahrzehnten stark beansprucht wurde. Die Arbeiten beginnen am heutigen Mittwoch, 11. Januar 2023, und enden voraussichtlich im Dezember. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Im Zuge der Sanierung werden Teile des Untergrunds und der Entwässerungseinrichtungen ertüchtigt, um weiterhin die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Einzelne Bereiche des Platzes werden abgetragen und anschließend neu aufgebaut. Zudem wird die Beleuchtung auf dem gesamten Volksfestplatz durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ersetzt.

Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass Frühlings- und Herbstvolksfest im Jahr 2023 wie geplant stattfinden können.

Für andere Veranstaltungen und Nutzungen steht der Volksfestplatz im Jahr 2023 nicht zur Verfügung.

Der Verkehr auf der angrenzenden Bayernstraße wird durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Die Sanierung des Volksfestplatzes ist mit den Arbeiten zur Ertüchtigung der Kongresshalle als Ausweichspielstätte für die Oper abgestimmt.

Vorschaubild: © NEWS5 / Deyerler (Archivbild)