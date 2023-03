Nürnberg vor 15 Minuten

Herzerwärmend

"Völlig verängstigt im Gebüsch" - Polizei bringt entlaufenen Hund zurück

Mit Angst in den Augen versteckte er sich in einem Gebüsch: ein kleiner Hund war scheinbar ausgebüchst und hatte sich in Nürnberg verlaufen. Die Polizei nahm das Tier in ihre Obhut.