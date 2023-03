Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, wurde in der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 15. März 2023, über den aktuellen Sachstand zum Campus Pestalozzistraße berichtet. Im Juli 2022 hatte der Schulausschuss der Stadt Nürnberg die Verwaltung beauftragt, mit dem Bezirk Mittelfranken die Planungen für eine zeitnahe, gemeinsame bauliche Umsetzung des Zentrums für Hörgeschädigte (ZfH) mit einer dreizügigen staatlichen Grundschule auf dem Areal des ZfH zu konkretisieren. Der geplante Campus Pestalozzistraße basiert auf einer zwischen dem Bezirk und der Stadt Nürnberg gemeinsam erarbeiteten und vorgelegten pädagogischen Konzeption und eines pädagogischen räumlichen Konzepts.

Bei der Konkretisierung der Bauplanung ergab sich, dass für die Zeit des Baus der neuen Gebäude nördlich des Försterbaus für einen Teil der Schülerschaft des ZfH ein Interimsgebäude für die Beschulung benötigt wird, das ab 2029 bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens gemeinsam mit dem sanierten Försterbau in Betrieb gehen wird. Der momentane Terminplan des Bezirks sieht in diesem Zuge die früheste Inbetriebnahme des Campus Pestalozzistraße mit beiden Schulen ohne nennenswerte Puffer im Bauprozess für das Schuljahr 2033/34 vor.

„Das pädagogische Konzept ist wirklich herausragend, aber die Zeit drängt im Nürnberger Westen. Die aktuellen Planungen decken leider nicht die Bedarfe für die Grundschulplätze in der westlichen Außenstadt, die wir auch in Betrachtung der Nachbarsprengel mit Erweiterung in der Wanderer- und der Reutersbrunnenschule spätestens zum Schuljahr 2031/32, eigentlich noch früher benötigen. Es ist unsere Aufgabe als Stadt Nürnberg, Schulraum für die Grundschülerinnen und -schüler zu schaffen. Wir haben die dortigen Bedarfe genau im Blick und benötigen die Inbetriebnahme der Grundschule West zeitlich bedarfsgerecht“, so Schulreferentin Cornelia Trinkl.

Im Stadtrat wurde nun mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Verwaltung nach alternativen Optionen für die Errichtung der Grundschule West sucht.

Und der Bezirk Mittelfranken ergänzt, dass bis zuletzt parteiübergreifend, aber auch verwaltungsseitig versucht wurde, das Leuchtturmprojekt realisierbar zu machen. Verschiedene vertiefte Untersuchungen und Bewertungen ergaben aber leider ein Bild vieler Unmöglichkeiten, insbesondere was die zeitliche Dimension anbelangt. „Dies ist außerordentlich bedauernswert“, bewertet Bezirkstagspräsident Armin Kroder das Projektaus. Ausdrücklich dankt er der Stadt Nürnberg für „den gemeinsamen Weg, der aber leider am Ende nicht zu den gewünschten Zielen führte“. Mit Blick auf das ZfH ergeben sich für den Bezirk Mittelfranken jetzt ganz neue Zukunfts-Perspektiven. „Wir wollen dort die bundesweit modernste Bildungseinrichtung dieser Art anpeilen“, so der Bezirkstagspräsident.

Der Bezirk Mittelfranken ist Träger des Zentrums für Hörgeschädigte an der Pestalozzistraße in Nürnberg. Die Einrichtung bietet Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigungen eine individuelle Unterstützung für ihre Bildung und Entwicklung. Der Gebäudekomplex besteht aus einem denkmalgeschützten Jugendstilgebäude von 1905 und Erweiterungsbauten aus den 1970er Jahren.