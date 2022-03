Für alle, die ein VGN-Abo besitzen oder neu kaufen hat der Verkehrsverbund eine besondere Oster-Überraschung vorbereitet: In den Osterferien vom 9. bis 24. April können Kundinnen und Kunden mit dann gültigem JahresAbo, 9 Uhr-JahresAbo, Abo 3, Abo 6 oder FirmenAbo sowie Bamberger Familien- oder Einkaufskarte im Jahresabo bis zu fünf Personen auf ihrem Abo mitnehmen. Fahrgäste mit JahresAbo Plus oder FirmenAbo Plus erhalten zusätzlich ein TagesTicket Plus in einer beliebigen Preisstufe geschenkt. Auch, wer sich spontan noch ein Abonnement kauft, wird bei der Aktion berücksichtigt.

Wie die Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH erklärt, müssen Abo-Fahrgäste sich lediglich einmalig unter vgn.de/abo-ostern registrieren, um ein kostenloses Mitnahme-Ticket zu erhalten. Den Gutscheincode für das TagesTicket Plus erhalten die Berechtigten mit der Post und können ihn dann im VGN Online-Shop oder der VGN App einlösen.

„Wir knüpfen mit der Aktion an die guten Ergebnisse der Öffi-Upgrade-Wochen im letzten Herbst an. Diese Aktion war bei uns ausgesprochen erfolgreich. Viele Kundinnen und Kunden haben neue Strecken ausprobiert – deutschlandweit und auch innerhalb des VGN-Gebiets. Jetzt bieten wir für die Osterzeit eine Möglichkeit an, tolle Erlebnisse mit Freunden oder Familie zu teilen.

Denn gemeinsam macht es noch mehr Spaß, neue Ecken zu erkunden“, erklärt Anja Steidl, Geschäftsführerin VGN. „Wer gerade noch zögert, sich ein VGN-Abo zu kaufen für den lohnt es sich jetzt umso mehr.“

Alle Informationen zur Aktion finden Sie unter vgn.de/abo-ostern.