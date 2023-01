Essen und Trinken, Haare schneiden und Opern-Aufführung mitten im Kirchenraum - bei der Vesperkirche in Nürnberg ist das im Januar und Februar möglich. Seit Sonntag lädt die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in der Allersberger Straße 116 wieder Menschen ein, gemeinsam zu essen, Zeit zu verbringen und miteinander zu reden.

"Nach zwei Jahren "vor den Türen", wollen wir 2023 wieder all das anbieten, wofür Vesperkirche steht: Gemeinschaft und Wärme. Wieder sollen sich in unserem Kirchenraum alle Menschen ohne Unterschied ihrer religiösen oder kulturellen Einstellung oder ihres sozialen Standes treffen und Gemeinschaft mit anderen Menschen und menschliche Nähe erleben.", heißt es von den Organisatoren.

Nürnberger Vesperkirche 2023: Das sind Öffnungszeiten und Programm

Mehr als 500 Freiwillige packen dabei nach Angaben des Teams von der evangelischen Kirchengemeinde Nürnberg-Lichtenhof mit an. Von Dienstag bis Sonntag geben sie täglich ein warmes Mittagessen zum Preis von einem Euro aus, dazu nachmittags Kaffee und Kuchen. Außerdem gibt es kostenlose Haarschnitte, ein Kulturprogramm und Entspannungsangebote. Auch Ärzte und Ärztinnen, Optiker und Apotheken bieten ihre Hilfe an.

Dir Kirche ist bis zum 19. Februar 2023 von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet, montags geschlossen. "Wir haben die Vesperkirche um eine Woche verkürzt und jeweils einen freien Montag eingeplant. Dies soll der Entlastungen unserer vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden und auch der Hauptamtlichen dienen. Wegen der immer noch herrschenden Infektionsgefahr tragen wir im Kirchenraum Mund-Nase-Schutz, außer natürlich am Platz. Vielleicht können wir auch nicht mehr alle Zusatzangebote haben", heißt es auf der Webseite.

Auf die Vesperkirche in Schweinfurt müssen die Menschen in diesem Jahr länger warten. Wegen der geschätzten 40.000 Euro Mehrkosten für die Heizung der großen Kirche und den benötigten Strom werde diese auf Ende April oder Anfang Mai verlegt, heißt es auf der Homepage. Stattdessen lädt die "Wärme-Insel" ab Montag in Räumen neben der Kirche zu Begegnungen bei einem warmen Getränk.