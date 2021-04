U-Bahnlinie U1 in Nürnberg bleibt länger gesperrt: Das städtische U-Bahnbauamt und die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg sanieren den etwa 50 Jahre alten U Bahnhof Muggenhof bis Frühjahr 2023 grundlegend. Das Bauwerk wird technisch wie baulich modernisiert. Weil im Laufe der Arbeiten weitere, bislang nicht ersichtliche Mängel an der Brückenkonstruktion entdeckt wurden, verlängert sich die Sperrung des U-Bahn-Streckenabschnitts um zwei Wochen, bis einschließlich Samstag, 12. Juni 2021. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

Der Schienenersatzverkehr zwischen den U-Bahnhöfen Maximilianstraße und Fürth Hauptbahnhof bleibt bestehen. Die Bauarbeiten haben im November 2020 begonnen. Seit 1. Februar 2021 ist die U-Bahnlinie U1 zwischen Nürnberg und Fürth unterbrochen. Busse ersetzen zwischen den U-Bahnhöfen Maximilianstraße und Fürth Hauptbahnhof die U-Bahn.

Nürnberg: Auch Autoverkehr von Bauarbeiten betroffen

Die Arbeiten am östlichen Zugang und den darunterliegenden Technikräumen sind bereits fortgeschritten. Auch der Austausch der Brückenlager ist erfolgt. Hierfür wurden zwei circa 930 Tonnen schwere Teile der Brücke um zehn Zentimeter angehoben und anschließend wieder abgesenkt. Bislang nicht ersichtliche Mängel an der Brückenkonstruktion machen nun weitere Arbeiten nötig.

Auch der Straßenverkehr rund um die Kreuzung der Fürther Straße mit der Sigmund- bzw. Adolf-Braun-Straße bleibt weiter eingeschränkt. Die Durchfahrt unterhalb des U-Bahnhofs ist bis einschließlich Freitag, 2. Juli 2021, nicht möglich. Aufgrund der längeren Straßensperrung unter dem U-Bahnhof wird der Bauablauf umgestellt und die für nächstes Jahr geplanten Arbeiten werden vorgezogen. Die Hochbahnbrücke weist im Bereich Muggenhof eine unzureichende Überdeckung des Betonstahls mit Beton auf.

Um die Dauerhaftigkeit des Bauwerks zu verbessern, wird eine zwei Zentimeter starke Spritzmörtelschicht auf die Betonoberflächen aufgetragen. Die für nächstes Jahr geplante Sperrung kann durch das Vorziehen der Arbeiten deutlich reduziert werden.

Nürnberg: Hier können Autofahrer alternativ wenden

Die Fürther Straße ist parallel zum U-Bahnhof auf eine Fahrspur reduziert. Die nächsten Wendemöglichkeiten in der Fürther Straße bestehen stadteinwärts an der Kreuzung mit der Schumannstraße, stadtauswärts an der Kreuzung mit der Muggenhofer Straße. Der aus der Sigmundstraße kommende Schwerlastverkehr mit dem Ziel Frankenschnellweg wird über die Fürther Straße und die Maximilianstraße zur Auffahrt an der Jansenbrücke umgeleitet.

Weitere Informationen zu den Bauarbeiten, zum Schienenersatzverkehr und die an den Schienenersatzverkehr angepassten Fahrplandaten unter www.vag.de.