Die "extreme Brandgefahr", wie es die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung formuliert, führt zu neuen Maßnahmen auf den städtischen Friedhöfen. Durch die anhaltende Trockenheit bestehe auf den Grasflächen und vor allem in den Kiefernbeständen, die es insbesondere am Südfriedhof und in Reichelsdorf gibt, eine akute Brandgefahr.

Deshalb sei es extrem gefährlich, Grablichter mit offener Flamme aufzustellen.

Kerzenverbot auf Nürnbergs Friedhöfen soll "großen Schäden" vorbeugen

Friedhofsbesucherinnen und Friedhofsbesucher, die die beliebten Wachs- oder Ölkerzen in roten oder farblose Plastikbehältern aufstellen und entzünden, schufen dadurch eine Gefahrenquelle, betont die Stadt. Der extremen Sonneneinstrahlung und Hitze ausgesetzt, könnten die nicht sehr standfesten Grablichter weich werden, einknicken, auslaufen oder durch äußere Einwirkung wie durch Tiere oder Windböen umfallen und leicht entzündbares Material wie trockenes Gras oder Kiefernnadeln in Brand setzen.

Schnell könne sich ein Brand entwickeln, der den Baumbestand angreift und zu großen Schäden führt. An Urnenwänden entstünden durch auslaufendes Öl oder Wachs zudem schwer zu beseitigende Verunreinigungen. Die Friedhofsverwaltung hat deshalb im Interesse der Sicherheit und Ordnung ab sofort untersagt, dass Grablichter mit offener Flamme auf den städtischen Friedhöfen aufgestellt werden dürfen. Solche aufgefundenen Grablichter würden entfernt.

Im Übrigen appelliert Armin Hoffmann, Leiter der Friedhofsverwaltung, eindringlich an alle Besucherinnen und Besucher: "Bitte verzichten Sie in der anhaltenden Phase der extremen Trockenheit bis auf Weiteres auf Grablichter."