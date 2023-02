Nürnberg vor 52 Minuten

Zeugen gesucht

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten: Fuhr einer der Beteiligten über Rot?

In der Frankenstraße in Nürnberg ereignete sich am Dienstag (7. Februar 2023) ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach Zeugenaussagen fuhr eines der in den Unfall verwickelten Fahrzeuge über Rot. Nun werden weitere Zeugen gesucht.