Nürnberg vor 43 Minuten

"Letzte Generation"

Verkehrschaos verursacht: Klimaaktivisten vor Gericht - hatten sich auf Frankenschnellweg geklebt

Vier Klimaaktivisten der "Letzten Generation" müssen sich am Mittwoch in Nürnberg vor Gericht verantworten. Sie sollen sich auf dem Frankenschnellweg festgeklebt haben - die Folge waren massive Behinderungen. Ein Urteil könnte schon am ersten Verhandlungstag fallen.