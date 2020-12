Verdächtiger Gegenstand in Nürnberger Innenstadt gefunden

Großeinsatz der Polizei am Freitagnachmittag (4. Dezember 2020)

Einsatzkräfte riegeln Bereich um den Hauptbahnhof weitläufig ab

Radius von 100 Metern um verdächtigen Gegenstand eingerichtet

Verkehr rund um den Hauptbahnhof von Absperrung betroffen

Verdächtiger Gegenstand in Nürnberger Innenstadt entdeckt: Gebiet um Hauptbahnhof gesperrt. Laut Polizei ist am Freitagnachmittag (4. Dezember 2020) ein "verdächtiger Gegenstand" in der Nürnberger Innenstadt aufgefunden worden. Derzeit wird der Bereich in der Nähe des Hauptbahnhofes abgesperrt.

Großeinsatz in Nürnberg: Absperrung in Teilen der Innenstadt

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken meldete ein Passant Gegen 14.45 Uhr einen verdächtigen Gegenstand im Burggraben in der Nähe des Abgangs von der Königstraße in die Königstorpassage. Der Bereich wird derzeit vorsorglich in einem Radius von 100 Metern abgesperrt.

Laut der Polizei sind hiervon folgende Teilbereiche:

Bahnhofsplatz

Königstraße

Königstorpassage

Klarissenplatz

Bahnhofstraße

LKA-Sondergruppe in Nürnberg vor Ort

"Die Sperrung wird bis zur abschließenden Bewertung des verdächtigen Gegenstands durch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts aufrechterhalten", kündigt das Präsidium an. Die Polizei bittet, den Bereich großräumig zu umfahren.

Bombenfund in Nürnberg: Ende November hatte ein Schatzsucher in Nürnberg eine 250 Kilo schwere Bombe gefunden. Alle Anwohner im Umkreis von 500 Metern mussten daraufhin ihre Wohnungen verlassen. Rund 200 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.