Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wird die VAG Nürnberg am 19. November 2022 ihre neue Straßenbahn "Avenio" der Öffentlichkeit vorstellen. Voraussichtlich gegen Ende des Jahres soll das Modell dann in den Fahrgastbetrieb gehen.

Doch bereits jetzt können Interessierte einen Blick in die neuen Nürnberger Trams werfen. inFranken.de stellt die "Avenio" und ihre Besonderheiten vor.

WLAN und Klimatisierung: Nürnberger Straßenbahn "Avenio" bietet komfortable Neuerungen

In insgesamt 26 Straßenbahnen vom Typ "Avenio"hat die VAG investiert. Im Rahmen der angestrebten Verkehrswende sollen sie laut den Verkehrsbetrieben dabei helfen, bis 2030 jährlich rund 200 Millionen Menschen mit dem öffentlichen Nahverkehr zu befördern.

Dabei sollen die "Avenio"-Straßenbahnen ihre Fahrgäste vor allem mit einigen komfortablen Neuerungen überzeugen. Unter anderem sollen die Fahrzeuge mit integriertem WLAN und einer ganzjährigen Klimatisierung für das Wohlbefinden der Mitfahrenden sorgen. Zudem gestalten sich Einstieg und Innenraum laut VAG fast vollständig stufen- und barrierefrei.

Wer schon vorab einen Blick in das Fahrzeug werfen will, kann bereits einen virtuellen Rundgang durch die Nürnberger "Avenio"-Straßenbahn machen. So lassen sich die Neuerungen auch ganz bequem von zu Hause aus in Augenschein nehmen.

