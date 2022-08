Am Mittwoch (24. August) wurde die Nürnberger Feuerwehr alarmiert, weil eine unübliche Menge Gas in einem Gebäude in der Nürnberger Dianastraße gemessen wurde. Wie es zudem Gasaustritt gekommen ist, konnte weder die Polizei Mittelfranken, noch die Feuerwehrwache Nürnberg beantworten (Stand 11.30 Uhr).

Die Feuerwehr sperrte laut News5 das Gebiet weiträumig ab. Bislang gebe es noch keine Informationen über Verletzte.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.