Schwerer Unfall in Nürnberg: Am Samstagabend (09.04.2022) kam es im Nürnberger Norden zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Ein Rettungswagen ist während einer Einsatzfahrt in eine Kreuzung eingefahren und dabei mit einem Pkw kollidiert, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Unfall in Nürnberg: Rettungswagen kollidiert mit Pkw

Der Rettungswagen war in der Pirckheimerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Rollnerstraße fuhr er bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das bei Grünlicht von der Rollnerstraße kommend in die Kreuzung fuhr.

Sowohl zwei Insassen des Rettungswagens (23 und 50 Jahre) als auch die beiden Insassen des Autos (29 und 36 Jahre) erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 65.000 Euro.

Die Unfallaufnahme führten Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg durch. Nach aktuellen Erkenntnissen war der Rettungswagen mit Blaulicht, allerdings ohne Martinshorn in die Kreuzung eingefahren.

Vorschaubild: © Boris Roessler/dpa/Symbolbild