Nürnberg vor 49 Minuten

Zeugenaufruf

Unbekannter wirft Glasflasche aus Fenster - und trifft Fußgängerin (25) am Kopf

Mehrere Glasflaschen haben Unbekannte am Donnerstag aus einem Gebäude in Nürnberg geworfen. Eine Flasche traf eine Fußgängerin am Kopf und fügte ihr Schnittverletzungen im Gesicht zu. Auf der Suche nach dem Täter sucht die Polizei nach Zeugenaussagen.