Nürnberg vor 26 Minuten

Auf gesamter Länge

50.000 Euro Schaden: Unbekannte verüben Farb-Attacke auf Nürnberger U-Bahn

In Nürnberg haben Unbekannte am Silvesterabend einen Farb-Angriff auf eine U-Bahn ausgeübt. Diese sei "auf gesamter Länge" beschmiert worden, so die Polizei.