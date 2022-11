Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat am Montag (21. November 2022) einen Zeugenaufruf zu einem Vorfall in Nürnberg herausgegeben. Am späten Samstagnachmittag (19. November 2022) traten in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs bisher unbekannte Täter auf einen am Boden liegenden Mann ein. Dieser kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 17.45 Uhr machten Passanten die Polizei auf die Tat aufmerksam. Sie meldeten den Beamten den Vorfall, der sich an der Bahnhofstraße / Ecke Gleißbühlstraße ereignet hatte. Als eine Streife der Polizei und ein Rettungsdienst vor Ort eintrafen, fanden sie einen 46-jährigen Obdachlosen vor, dessen Gesicht Verletzungen aufwies.

Mann wird mehrfach gegen den Kopf getreten - Täter entkommt/-en unerkannt

Ersten Ermittlungen zufolge traten dem 46-Jährigen einer oder mehrere Unbekannte immer wieder gegen den Kopf. In der Folge erlitt er eine Gesichtsfraktur und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Im Fall ermittel jetzt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. Es bittet Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, sich bei ihr unter der Telefonnummer: 0911 2112-333 zu melden.

Aus der Region: Autofahrer (35) stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Traktor - jede Hilfe kam zu spät