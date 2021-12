Ab Dezember 2021 wird das letzte Bewohnerparkgebiet in der Altstadt umgestellt. Nach der Umsetzung in den Bewohnerparkgebieten A, B und C folgen nun die Gebiete D südlich der Pegnitz. Die Umstellung wird bis Februar 2022 abgeschlossen sein, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Die bestehenden Bewohnerparkplätze blieben in der Summe erhalten. Die Regelungszeit werde, wie oft gefordert, auf den Zeitraum Montag bis Sonntag, 8 bis 22 Uhr, ausgeweitet. Alle bisher kostenfreien Parkplätze würden in Zukunft nach dem Mischprinzip bewirtschaftet.

Auf diesen ist jedem das Parken gegen Gebühr für die beschilderte Höchstparkdauer, maximal für vier Stunden, erlaubt. Anwohnende mit gültigem Bewohnerparkausweis dürften hier nun zusätzlich kostenfrei und unbegrenzt parken.

Die bisher schon vorhandenen kostenpflichtigen Kurzzeitparkplätze blieben bestehen. Hier müssten auch Anwohnerinnen und Anwohner wie alle anderen Besucher Parkgebühren bezahlen. Alle weiteren Sonderparkplätze (Behindertenstellplätze, Taxi, eingeschränkte Haltverbotszonen bzw. Ladezonen) blieben ebenfalls erhalten.

"Mit den neuen Regelungen wird sich die Chance auf einen Parkplatz für Anwohnende mit Bewohnerparkausweis erhöhen. Kostenfreies Dauerparken im öffentlichen Raum für Nicht-Bewohner wird in Zukunft jedoch nicht mehr möglich sein. Ebenfalls haben Kundinnen und Kunden,

die nur für kürzere Erledigungen einen Parkplatz benötigen, eine höhere Chance auf einen kostenpflichtigen Stellplatz", heißt es.

Weiterhin gebe es ausreichend Stellplätze in den vielen Parkhäusern der Altstadt. Als Weg in die Innenstadt biete sich zudem die Nutzung des öffentlichen Verkehrs oder auch des Fahrrads an.

Die Umstellung der Parkraumbewirtschaftung ist nach Stadtratsbeschluss an die Umgestaltung verschiedener Plätze oder die Änderung der Verkehrsführung an verschiedenen Stellen in der Altstadt geknüpft. In einigen Bereichen gibt es eine Neuaufteilung der Parkplatzzuordnung. Dabei würden reine Bewohnerparkplätze vornehmlich in Wohnstraßen konzentriert, Mischparkplätze verstärkt an Plätzen, größeren Kreuzungsbereichen und Geschäftsstraßen.

Die Termine der Umstellung für die jeweiligen Gebiete werden auf der Webseite des Verkehrsplanungsamts unter verkehrsplanung.nuernberg.de bekannt gegeben. Zusätzlich würden alle Haushalte des jeweiligen Bewohnerparkgebietes per Postwurfsendung über die Umstellung informiert.