Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, beginne der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) mit dem zweiten Bauabschnitt der Neugestaltung des Nägeleinsplatzes. Im Sör-Werkausschuss am Mittwoch, 25. Januar 2023, wurde die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt beschlossen. Die ersten Vorarbeiten können nunmehr beginnen. Als erster Schritt werden nun am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Februar, Gehölzpflegemaßnahmen und Fällungen im Umfeld des Weinstadels bis zur Karlstraße durchgeführt. Diese Vorarbeiten werden vor Beginn der Vogelbrutzeit abgeschlossen.

Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel erklärt: „Die Neugestaltung des Nägeleinsplatzes geht nun in die zweite Runde. Mit dem Abschluss des ersten Bauabschnitts im November 2022 haben wir bereits einen großen Meilenstein erreicht. Die neu gestalteten Areale mit direktem Zugang zur Pegnitz sind, so finde ich, richtig schön geworden und bieten eine hohe Aufenthaltsqualität und ein Vielfaches an Grün. Ich bin gespannt auf das Ergebnis des neuen Bauabschnitts.“

Dieser zweite Bauabschnitt im Umfeld des Weinstadels bis zur Karlstraße wird nach den Vorarbeiten ab Ende April fortgesetzt. Auch in diesem Bereich wird die Promenade mit Sitzgelegenheiten neu angelegt und führt direkt am Ufer entlang. Es entsteht zudem ein direkter Zugang zum Wasser mit Sitzstufen. Die Kosten dieses Abschnitts belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. Die zu sanierende Fläche liegt innerhalb des Stadterneuerungsgebiets Nördliche Altstadt, die Umgestaltung des Nägeleinsplatzes mit seinem Umfeld wird deshalb im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ durch den Freistaat Bayern gefördert. Städtische Eigenmittel werden aus dem Budget des Masterplans Freiraum bereitgestellt.

Die Beseitigung des Unterwuchses am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. Februar, verbessert die Wachstumsbedingungen für eine artenreichere Neupflanzung. Im Bereich Weinstadel werden insgesamt vier Bäume gefällt: drei Hainbuchen mit einem Stammdurchmesser von 20 bis 45 Zentimetern sowie eine Traubenkirsche ohne Krone mit einem Stammdurchmesser von 30 Zentimetern. Alle Bäume weisen starke Nagespuren von Bibern auf, ihre Standsicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Als Neupflanzungen sind im Laufe der Umgestaltung acht Bäume und vier Großsträucher vorgesehen.

Der dritte Bauabschnitt mit dem Umfeld am Nägeleinswehr und der Karlstraße steht voraussichtlich für 2024 auf dem Plan. Der Beginn dieses letzten Bauabschnitts ist abhängig von der Fertigstellung des Umbaus der neuen Wehranlage am Nägeleinsplatz sowie der Fertigstellung der Neuapostolischen Kirche, die durch private Investoren erfolgen.