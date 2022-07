Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hat zwei Urinale an der Stadtmauer, Frauentormauer / Ecke Klarissenplatz, in Betrieb genommen und sie am Montag, 18. Juli 2022, an die Öffentlichkeit übergeben. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, wurden sie von Schülerinnen und Schülern der Beruflichen Schule Direktorat 1, Berufsbereich Metallbautechnik, im dritten Lehrjahr der Metallbauer gefertigt.

„Ich freue mich ganz besonders, dass wir dieses Projekt mit Schülerinnen und Schülern der Berufsschule umsetzen konnten, die uns so tatkräftig mit ihrem Handwerk unterstützt haben. Herzlichen Dank dafür. Es ist mir ein großes Anliegen, mehr Toiletten im öffentlichen Raum zu schaffen, um Wildpinkeln zu reduzieren. Wir hoffen, dass die Urinale angenommen werden und wir so die historische Stadtmauer schützen und schonen können“, erklärt Bürgermeister und Erster Sör-Werkleiter Christian Vogel bei der Übergabe.

Neben dem unangenehmen Geruch hat Urin auch Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Sandsteins der Nürnberger Stadtmauer. Der Standort der neuen Urinale ist stark frequentiert, die Stadtmauer ist an dieser Stelle bereits porös und hat Schaden genommen.

Bernhard Palm, Schulleiter der Beruflichen Schule Direktorat 1, betont: „Es ist für unsere Schülerinnen und Schüler immer spannend, Projekte im öffentlichen Raum zu übernehmen und ihrer Arbeit somit tagtäglich begegnen zu können.“ Gernot Stumpf, betreuender Fachoberlehrer ergänzt: „2019 haben wir bereits das ‚Weltherz der Liebe‘ gefertigt, bei dem Bürgermeister Christian Vogel ebenfalls die Schirmherrschaft hatte.“

Die beiden Trennwände mit je einem Urinal aus Stahl wurden in den fachpraktischen Stunden geplant und gebaut, an Sör übergeben und an den Kanal angeschlossen. Die Benutzung ist kostenfrei. Für den Betrieb und Unterhalt ist Sör zuständig. Das Aufstellen eines weiteren Urinals an der Stadtmauer ist bereits in Planung.