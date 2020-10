Corona-Wert steigt erneut - Stadt Nürnberg beschließt weitere Maßnahmen zur Eindämmung: In Nürnberg hat sich das Corona-Infektionsgeschehen zuletzt dynamisch entwickelt. Der kritische Inzidenzwert von 35 wurde wiederholt überschritten. So lag der kritische Inzidenzwert am Dienstag (13. Oktober 2020) laut Angaben der Stadt Nürnberg bei 38,4. Darauf hat die Stadtspitze nun reagiert.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden, wurde eine ganze Reihe an entsprechenden Maßnahmen erlassen. Im Einzelnen betreffen die Neuregelungen die Teilnehmerzahlen bei privaten Feiern, den Besuch von Veranstaltungen, die Gastroszene im öffentlichen Raum sowie Schulen und Kitas.

Stadt Nürnberg reagiert auf steigende Corona-Neuinfektionen

Weil die 7-Tage-Inzidenz bei Covid-19-Erkrankungen in Nürnberg den Signalwert von 35 Personen pro 100. 000 Einwohnern überstiegen hat, hat die Stadt Nürnberg am Dienstag (13. Oktober 2020) ein Maßnahmenpaket zur Eindämmung der steigenden Infektionszahlen beschlossen. Vor diesem Hintergrund teilte die Stadt mit, dass die Infektionszahlen permanent beobachtet und täglich neu bewertet würden.

Teilnehmerzahlen bei privaten Feiern

Laut Stadt Nürnberg hat die Erfahrung der vergangenen Wochen gezeigt, dass insbesondere gemeinsamer Alkoholkonsum innerhalb größerer Menschenansammlungen im öffentlichen, aber auch im privaten Raum zu einer verstärkten Missachtung der zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassenen Infektionsschutzregeln und damit zu einem erheblichen Ansteckungsrisiko führen.

Aus diesem Grund hat die Stadt Nürnberg in Bezug auf die Teilnehmerzahl bei privaten Feierlichkeiten (wie zum Beispiel Hochzeiten, Beerdigungen oder Geburtstage) Regelungen erlassen. Die Teilnehmerzahl wird für Feierlichkeiten in öffentlichen oder gemieteten Räumen auf maximal 50 Personen festgelegt. Die Allgemeinverfügung tritt laut Stadt am Mittwoch, 14. Oktober 2020, in Kraft und gilt bis einschließlich 28. Oktober. In privaten Räumen wird der Bevölkerung dringend empfohlen, keine Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen, so die Stadt weiter.

Besuch von Veranstaltungen

Beim Besuch städtischer Kultureinrichtungen sowie beim Besuch von Sportveranstaltungen in Hallen und im Max-Morlock-Stadion ist bei Veranstaltungen für deren Dauer bis auf Weiteres eine Maske zu tragen.

Regelungen für die Gastronomie im öffentlichen Raum

Die bewährten Maßnahmen an den beliebten Treffpunkten am Köpfleinsberg (Zugangsregelung und Sicherheitsdienst freitags und samstags von 18 bis 24 Uhr) und am Tiergärtnertorplatz (Verkaufsverbot von To-Go-Getränken von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag in der Zeit von 20 bis 5 Uhr) werden laut Stadt Nürnberg fortgesetzt.

Stufe Gelb für Schulen und Kitas

Schüler an weiterführenden Schulen ab der Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann. An den Grundschulen muss in dieser Stufe im Unterricht keine Maske getragen

werden.

Es können weiterhin alle Kinder die Kitas besuchen. Soweit die Einrichtungen offene oder teiloffene Konzepte umsetzten, müssen wieder feste Gruppen gebildet werden, um eine bessere Nachverfolgbarkeit im Falle eines Ausbruchsgeschehens zu erleichtern. Die Beschäftigten müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Der Besuch von Kindern bei nur leichten Krankheitssymptomen bleibt laut Stadt Nürnberg weiterhin möglich.

Oberbürgermeister appelliert an Bürger

Oberbürgermeister Marcus König appelliert an die Bevölkerung, „im Alltag die wichtigsten Hygieneregeln zu berücksichtigen: Abstand von mindestens 1,5 Metern halten, Hände waschen und desinfizieren, die Nies- und Hustenetikette wahren sowie Mund-Nasen-Bedeckung tragen“. Gerade mit Blick auf die kalten Monate empfiehlt Gesundheitsreferentin

Britta Walthelm, „in Räumen regelmäßig zu lüften und die angeordneten Maßnahmen der Stadt auch zu befolgen." Nur so gelinge es, die steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen.



Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen insbesondere bei komplexen Fällen mit vielen Kontaktpersonen in Kitas, Schulen, Gemeinschaftsunterkünften, in einem Pflegeheim und nach privaten Feiern hat die Stadt Nürnberg zudem das Personal im Gesundheitsamt durch zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt. Insgesamt sind laut Angaben der Stadt rund 160 Kräfte bei mit der Corona-Eindämmung verbundenen Aufgaben im Einsatz. 69 Personen gehören zum Stammpersonal, 42 sind befristet eingestellt und 43 weitere Personen kommen aus der übrigen Stadtverwaltung.

Zudem hat die Stadt ein Amtshilfeersuchen über die Regierung von Mittelfranken an das bayerische Gesundheitsministerium für eine Unterstützung durch die Bundeswehr gestellt. Dadurch soll das Personal im Gesundheitsamt bei der Ermittlung von Kontaktpersonen und der Containment-Strategie unterstützt werden. Über einen Aufruf sollen zudem Ärzte im Ruhestand für den Einsatz gewonnen werden.