Nürnberg vor 3 Stunden

Festnahme

Über 100 beschädigte U-Bahnsitze - Polizei fasst mutmaßlichen Täter

In den letzten Monaten häufte sich in Nürnberg die Anzahl an mutwillig beschädigten U-Bahnsitzen. Am Freitag (20. Januar 2023) nahm die Polizei den mutmaßlichen 60-jährigen Täter auf frischer Tat fest.