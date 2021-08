U-Bahnhof in Nürnberg wird saniert: Die Haltstelle Muggenhof wird bis ins Frühjahr 2023 rein grundlegend saniert. Fahrgäste müssen eine Zeit lang auf den U-Bahnhof verzichten. Das berichtet die Stadt. Das städtische U-Bahn-Bauamt und die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg sanieren den etwa 50 Jahre alten U-Bahnhof Muggenhof bis Frühjahr 2023 grundlegend. Das Bauwerk wird technisch wie baulich modernisiert. Ab Montag, 30. August 2

021, geht die Baustelle am U-Bahnhof Muggenhof in die nächste Bauphase über. Dann wechseln die U-Bahn-Züge auf das andere Gleis, während der südliche Bahnsteig wiederhergestellt wird.

Bis zum Sonntag, 12. September 2021, fahren die U-Bahnen im sogenannten Shuttle-Betrieb im Zwölf-Minuten-Takt zwischen Eberhardshof und Jakobinenstraße ohne Halt in Muggenhof. Die Fahrgäste müssen dort jeweils umsteigen, beziehungsweise das Gleis wechseln. Zwischen Langwasser Süd und Eberhardshof sowie zwischen Hardhöhe Fürth und Jakobinenstraße setzt die VAG weitere U-Bahnen ein, sodass auf diesen Streckenabschnitten in der Nebenverkehrszeit alle sechs Minuten eine U-Bahn kommt.

In der Hauptverkehrszeit, also morgens zwischen circa 6 und 8.30 Uhr sowie nachmittags zwischen circa 14.30 und 18.30 Uhr verdichtet die VAG zwischen Messe und Gostenhof auf einen Drei-Minuten-Takt. Fahrgäste mit Fahrtziel Muggenhof können auf den Schienenersatzverkehr umsteigen, der zwischen Maximilianstraße und Stadtgrenze eingerichtet ist. Ab Montag, 13. September 2021, verkehrt die U1 wieder nach Normalfahrplan – jedoch weiterhin ohne Fahrgastwechsel in Muggenhof.

Die Einschränkungen im Straßenverkehr rund um die Kreuzung der Fürther Straße mit der Sigmund- beziehungsweise Adolf-Braun-Straße müssen laut Stadt bis einschließlich Montag, 4. Oktober 2021, bestehen bleiben. Im Zusammenhang mit der Öffnung der Kreuzung wird der Verkehr am Nr. 844 / 26.08.2021 Montag, 4. Oktober, durch die Polizei geregelt. An diesem Tag ist daher von Behinderungen auszugehen.

Die Bauarbeiten haben im November 2020 begonnen. Seit 1. Februar kommt es auf der U-Bahnlinie U1 im Bereich des U-Bahnhofs Muggenhof zu Einschränkungen. Bisher wurden die unterirdischen Technikräume, die Gleise und Bahnsteige erneuert sowie die Brückenlager getauscht. Aktuell werden die Bahnsteigkanten verlegt und es finden Elektroinstallationsarbeiten an den Lichtbändern statt.

Darüber hinaus werden die neuen Aufzüge errichtet, die östlichen Zugangsbauwerke umgebaut und die Instandsetzungsarbeiten an den Untersichten der Hochbahnbrücke fortgesetzt. Weitere Informationen zu den Bauarbeiten, zum Schienenersatzverkehr und die an den Schienenersatzverkehr angepassten Fahrplandaten unter www.vag.de.