Dreister Ladendieb in Nürnberg: In der Nürnberger Innenstadt erwischte die Polizei am Donnerstagnachmittag (18. Juni 2020) einen Ladendieb mit einem geklauten Parfum. Kurz darauf stiehlt der Mann wieder, diesmal im Beisein der Beamten, wie die Polizei berichtete.

Demnach unterzogen Polizisten den 28-jährigen Mann in der Königstorpassage einer Personenkontrolle. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein offenbar aus einem Drogeriemarkt in der Innenstadt gestohlenes hochwertiges Parfum. Um den Sachverhalt aufzuklären, begleiteten die Beamten den Mann in das Geschäft. Dort bestätigte sich der Verdacht.

Ladendieb klaut mehrmals - obwohl Polizisten bei ihm sind

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag und der 28-Jährige wurde im Anschluss zur Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gebracht. Dort durchsuchten ihn die Beamten erneut. Dabei fiel dem Ladendieb eine weitere Parfumflasche aus dem Hosenbund. Wie sich später herausstellte, war es ihm bei dem zweiten Besuch im Drogeriemarkt gelungen, nochmal zu klauen - mit den Händen am Rücken und im Beisein der Polizisten.

