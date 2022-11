Der Nürnberger Traditionsbetrieb Küchenquelle ist offenbar in akute wirtschaftliche Schieflage geraten. Das 1978 gegründete Unternehmen hat am Mittwoch (23. November 2022) beim Amtsgericht Nürnberg Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin gegenüber inFranken.de.

Auch der fränkische Küchenspezialist hat sich inzwischen öffentlich zu der Maßnahme zu Wort gemeldet. "Ja, es stimmt", hält eine Mitarbeiterin auf der Facebook-Seite des Unternehmens fest. Der Insolvenzantrag werde nun im nächsten Schritt von einem Insolvenzverwalter beziehungsweise vom Insolvenzgericht geprüft. "Nach dieser Prüfung erfolgt eine Entscheidung über die nächsten Schritte", heißt es in dem Beitrag weiter.

Nürnberg: Küchenquelle meldet Insolvenz an - angeschlagenes Unternehmen bittet Kunden um Geduld

Auf Facebook äußern manche Kunden ihrerseits Bedenken in Bezug auf die Insolvenz. So schildert ein Nutzer etwa, dass ihm von Küchenquelle mitgeteilt worden sei, dass seine in Auftrag gegebene Küche nicht fertiggestellt werden könne. "Wir versprechen Ihnen, dass wir Sie umgehend darüber informieren und Ihnen Auskunft erteilen, wie wir mit Ihrem Auftrag bzw. Ihrer Anzahlung verfahren können", antwortet die Küchenquelle-Mitarbeiterin dem User in ihrer öffentlich einsehbaren Antwort. "Bis dahin müssen wir Sie um Geduld bitten und danken für Ihr Verständnis."

Der Umsatz von Küchenquelle wurde laut der Webseite Möbelkultur.de für das Jahr 2021 mit 120 Millionen Euro angegeben. Mit der Insolvenzanmeldung verfolge Küchenquelle laut einem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Statement das Ziel, das Unternehmen zu sanieren. Die Geschäftsführung, die den Antrag gestellt habe, erwarte nun die Entscheidung des Gerichts. "Sowie diese vorliegt, wird das Unternehmen seine Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner sowie die Öffentlichkeit transparent informieren", heißt es vonseiten des mehr als 40 Jahre alten Nürnberger Traditionsbetriebs.

Vorschaubild: © NEWS5 / Grundmann (NEWS5)