Wie die Stadt Nürnberg berichtet, werde am 18. Februar 2023 Thomas Krapf neuer Schulleiter der Bertolt-Brecht-Schule. Er ist Nachfolger von Harald Schmidt, der in den Ruhestand geht.

Thomas Krapf wurde 1962 geboren.

1989 legte er die 1. Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien an der Technischen Universität München ab, 1992 folgte die 2. Staatsprüfung. Im selben Jahr wurde er Lehrkraft beim Freistaat Bayern am Paul-Pfinzing-Gymnasium Hersbruck.

2006 promovierte Thomas Krapf zum Doktor der Philosophie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

2013 wurde er stellvertretender Schulleiter des Paul-Pfinzing-Gymnasiums Hersbruck.

Seit 2020 war Thomas Krapf Schulleiter des staatlichen Emmy-Noether-Gymnasiums in Erlangen.