Am Montagmorgen (4. Juli) gegen 9 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Sulzbacher Straße im Nürnberger Stadtteil Wöhrd. Er bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Angestellte dies verweigerte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen, in dessen Verlauf der Tatverdächtige die Flucht ergriff, wie die Polizei Mittelfranken mitteilt.

Während seiner Flucht soll er, ebenfalls erfolglos, versucht haben eine weitere Person zu berauben. Der Tankstellenangestellte verständigte umgehend die Polizei. Daraufhin konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost den 20-jährigen mutmaßlichen Räuber im Bereich der Nunnenbeckstraße festnehmen. Kurz vor der Festnahme beschädigte dieser mehrere geparkte Fahrzeuge durch Fußtritte.

Räuberische Erpressung: Junger Mann droht mit Messer und verlangt Bargeld

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen noch vor Ort. Der 20-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth soll er dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden.